В мае в Беларуси опубликуют предлагаемые виды деятельности для ИП

Проекты с перечнями видов деятельности для индивидуальных предпринимателей уже подготовлены, их 15 мая опубликуют на Национальном правовом портале для обсуждения.

С 1 октября прекратится регистрация ИП по видам деятельности, которые не войдут в список. Предприниматели, работающие сегодня по этим видам деятельности, смогут определиться по своему дальнейшему статусу до 1 января 2026 года.