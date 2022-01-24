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В магазинах Беларуси площадью 200 квадратных метров и более к 10 апреля должно быть кассовое оборудование
Расширен перечень случаев обязательного использования кассового оборудования при реализации товаров и услуг. Кассовое оборудование обязательно должно быть к 10 апреля в магазинах площадью 200 кв. м и более. Исключение сделано для торговых точек потребкооперации, расположенных в сельской местности. Ранее это касалось только крупных объектов в 650 кв. м и более. К 18 мая кассы должны появиться и в местах розничной торговли продуктами, в том числе овощами и фруктами на ярмарках и на рынках. До 10 апреля кассы будут и в местах, где бытовые услуги, а также розничную торговлю оказывают более одного человека в смену. Это касается и деревенских мастерских и магазинов.
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