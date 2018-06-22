В.Макей: Беларусь выступает за прямой диалог между Евросоюзом и ЕАЭС

С памятной датой совпала и неформальная встреча глав МИД стран - участниц "Восточного партнерства". Об этом заявил глава МИД нашей страны. По словам Владимира Макея, через неделю Президент Беларуси откроет мемориал в Тростенеце под Минском, где нацисты истребили четверть миллиона человек со всей Европы. В церемонии примут участие президенты Германии и Австрии. Также Владимир Макей подчеркнул, что наша страна выступает за прямой диалог между Евросоюзом и ЕАЭС с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами. Министр констатировал рост товарооборота между Беларусью и единой Европой. Отметим, ЕС - наш второй экономический партнер после России.

"Мы говорили о том, как реализовывать согласованные на саммите 20 задач "Восточного партнерства" до 2020 года, как адаптировать "Восточное партнерство" к потребностям и интересам стран-партнеров, как повышать эффективность сотрудничества в его рамках. Мы можем однозначно утверждать, что за последние пару лет, в том числе и благодаря нашему участию в этой инициативе, мы достигли ряда конкретных результатов. У нас в целом сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество с ЕС улучшилось. И в прошлом году мы более чем на 20 процентов увеличили товарооборот".

Йоханнес Хан, Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:

"У нас была очень открытая дискуссия и позитивная. Мы обсудили наше будущее - как реализовать все то, о чем мы договорились на прошлогоднем ноябрьском саммите. Я имею в виду согласованные на той встрече практические цели, которые должны быть реализованы нами к 2020 году".