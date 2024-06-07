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В МАРТ рассказали, какие обязанности введут для маркетплейсов в Беларуси

В МАРТ рассказали, какие обязанности введут для маркетплейсов в Беларуси

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, какие обязанности введут для маркетплейсов в Беларуси. Эту информацию он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси недавно принят новый закон о торговле, в котором введены новые понятия, касающиеся электронной торговли. Мы активно прорабатываем подзаконные нормативные правовые акты, которые позволят отрегулировать в том числе работу маркетплейсов. Важно обеспечить защиту прав потребителей и ввести определенные правила оказания услуг. Это позволит приблизить маркетплейсы к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации. То есть будет введена обязанность для маркетплейсов информировать об изменениях в своей деятельности, давать обратную связь по жалобам потребителей, размещать необходимые сведения о товаре. То есть сам маркетплейс будет регулятором на своей же площадке. А сегодня он, по большому счету, отдал все на откуп поставщику и производителю", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, подготовка к подписанию данных нормативных документов уже на финишной прямой. "Развитие электронной торговли идет, и законодатель не должен отставать. В области защиты прав потребителей, обеспечения цивилизованных правил оказания услуг мы должны подтягиваться и обеспечивать соответствующее регулирование", - заключил министр.

Фото: БЕЛТА

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