В МАРТ рассказали, какие обязанности введут для маркетплейсов в Беларуси

"В Беларуси недавно принят новый закон о торговле, в котором введены новые понятия, касающиеся электронной торговли. Мы активно прорабатываем подзаконные нормативные правовые акты, которые позволят отрегулировать в том числе работу маркетплейсов. Важно обеспечить защиту прав потребителей и ввести определенные правила оказания услуг. Это позволит приблизить маркетплейсы к офлайн-торговле с точки зрения раскрытия информации. То есть будет введена обязанность для маркетплейсов информировать об изменениях в своей деятельности, давать обратную связь по жалобам потребителей, размещать необходимые сведения о товаре. То есть сам маркетплейс будет регулятором на своей же площадке. А сегодня он, по большому счету, отдал все на откуп поставщику и производителю", - сказал Алексей Богданов.