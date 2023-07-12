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В МАРТ рассказали об эффективности корректировок в системе регулирования цен

Годовая инфляция в Беларуси в июне зафиксирована на отметке 2,9%. МАРТ констатирует: внесенные месяц назад корректировки в ценовое регулирование негативным образом на инфляцию не повлияли. Более того, нынешнее значение показателя самое минимальное за всю историю наблюдений. Вместе с тем представители ретейла обращают внимание ведомства на свою экономику. Предложения от субъектов по совершенствованию механизмов и эффективность принятых мер обсудили на заседании экспертной рабочей группы.

Экспертный совет при МАРТ выступает площадкой для взаимодействия госорганов и бизнеса. Его цель - оперативное обсуждение идей и выработка механизмов ценового регулирования с учетом позиций всех заинтересованных.

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