В МАРТ рассказали об эффективности корректировок в системе регулирования цен

Годовая инфляция в Беларуси в июне зафиксирована на отметке 2,9%. МАРТ констатирует: внесенные месяц назад корректировки в ценовое регулирование негативным образом на инфляцию не повлияли. Более того, нынешнее значение показателя самое минимальное за всю историю наблюдений. Вместе с тем представители ретейла обращают внимание ведомства на свою экономику. Предложения от субъектов по совершенствованию механизмов и эффективность принятых мер обсудили на заседании экспертной рабочей группы.