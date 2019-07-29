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В машиностроении Беларусь и Узбекистан делают ставку на кооперацию

В машиностроении Беларусь и Узбекистан делают ставку на кооперацию. Мы готовы делиться технологиями, открывать совместные производства, создавать новые рабочие места и вместе выходить с товаром на рынок Средней Азии. Об этом в "Главном эфире" рассказал глава белорусской дипмиссии в Узбекистане Леонид Маринич. Уже есть шесть совместных предприятий, среди них, например, по сборке тракторов "Беларус", а также в разработке и несколько новых проектов.

Также белорусские дипломаты обсуждают возможность выделения земельного участка в Ташкенте под строительство торгового дома Беларуси, где будут представлены наши продукты питания, одежда и обувь.

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