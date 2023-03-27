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В Минэкономики и МАРТ появятся новые заместители министров
Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассмотрев 27 марта кадровые вопросы, дал согласие на назначение новых заместителей министров в МАРТ и Минэкономики, сообщает БЕЛТА.
Так, Андрей Картун, работавший заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли, займет аналогичный пост в Министерстве экономики.
На освободившееся место замминистра в МАРТ перейдет Наталья Василевская, до настоящего времени руководившая отделом по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси.
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