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В Минэкономики и МАРТ появятся новые заместители министров

В Минэкономики и МАРТ появятся новые заместители министров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассмотрев 27 марта кадровые вопросы, дал согласие на назначение новых заместителей министров в МАРТ и Минэкономики, сообщает БЕЛТА.

Так, Андрей Картун, работавший заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли, займет аналогичный пост в Министерстве экономики.

На освободившееся место замминистра в МАРТ перейдет Наталья Василевская, до настоящего времени руководившая отделом по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси.

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