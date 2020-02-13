ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Минэнерго обозначили задачи на этот год: в приоритете Белорусская АЭС

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все