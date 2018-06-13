В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проходит общественно-консультативный совет

Его тема - возможный пересмотр инфраструктурного ограничения на развитие торговых сетей в объеме розничного оборота продовольственных товаров. Этот вопрос подняла организация "Евроторг". Это единственная сеть, которая выступила с такой инициативой. Однако у подобной меры есть свои риски.