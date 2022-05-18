В Минэкономики Беларуси прошло заседание общественно-консультативного совета

Минимизировать последствия санкций для бизнеса. Об этом накануне в Минске говорили предприниматели и представители власти на заседании профильного общественно-консультативного совета при Минэкономики. На уровне правительств уже принят ряд мер поддержки, но пакет будет дополнен. Поэтому сейчас государство ждет от частного сектора конструктивных предложений.

Как раз бизнес-союзы и бизнес-объединения должны отстаивать права делового сообщества, говорить об их проблемах и предлагать решения. Все они будут рассмотрены в ближайшее время в диалоге бизнеса и власти.

Заседания общественно-консультативного совета на базе Минэкономики проходят постоянно. Западные санкции принимаются пакет за пакетом, содержат все новые ограничения, которые влияют и на работу бизнеса. Чтобы преодолеть все негативные факторы и снова выйти на устойчивый рост, важно работать сообща.

Самые большие проблемы у бизнеса, который работал с европейскими компаниями. Здесь выход один - перестраиваться на другие рынки. В первую очередь, на российский. В условиях санкционного давления появляются новые возможности из-за освобождающихся ниш.

В этом взгляды и власти, и бизнеса совпадают. Импортозамещение - задача, где найдется ниша для каждого. Главное - выработать четкий план, чтобы не допустить больших потерь.