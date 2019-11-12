В Минсельхозпроде заверили, что проблем с гречкой в стране не будет

Проблем с гречкой в Беларуси не будет, заверили в Минсельхозпроде. Из своего урожая аграрии произведут не менее 10 тысяч тонн крупы. Также есть остатки с прошлого года, поэтому неурожай у соседей, россиян, на внутреннем рынке нашей страны не скажется. И если в будущем будет потребность, количество посевных площадей скорректируют.