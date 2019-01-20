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В Минске будет построен первый в Беларуси мусоросжигательный завод

Он сможет перерабатывать около 500 тысяч тонн отходов в год и производить тепловую и электрическую энергию. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала директор предприятия "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Эксплуатацию действующего полигона планируется прекратить через четыре года. Общемировая практика сжигания отходов позволяет сократить их количество до 10-15 % от первоначальной массы. Мусороперерабатывающие установки позволят использовать часть мусора как топливо, при сжигании которого будет вырабатываться тепловая и электрическая энергия для нужд самого предприятия.

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