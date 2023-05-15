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В Минске наградили победителей конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь"

Флагманы в своих отраслях. В Минске наградили столичных лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" по итогам прошлого года. В списке около трех десятков победителей. Это организации, предприятия и специалисты, формирующие положительный имидж нашей страны на международном рынке. Конкурс проводится уже более 20 лет. Многие участники уже не раз поднимались на пьедестал.

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