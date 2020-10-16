В Минске обсудили перспективы перехода белорусов на электромобили

Белорусы выступают за развитие страны. Среди перспективных направлений и мировой тренд на электро. Количество зарядных станций для электромобилей в мире за прошлый год увеличилось на 60 %. Это сообщает Международное энергетическое агентство. А по информации Bloomberg, к 2025 году число электробусов на земном шаре превысит отметку в миллион. Беларусь тоже вносит свой вклад. Сегодня в Минске состоялся форум, посвященный развитию электротранспорта. Какие темы обсуждали эксперты - расскажет Евгений Каллаур.

Форум, посвященный электромобилям, в нашей стране первый. Но для проведения таких мероприятий есть все предпосылки. Только с начала года за счет стимулирующих государственных мер (а это нулевая растаможка и сниженный процент по страховке) в страну ввезено более 200 авто на электротяге. Эксперты отрасли говорят: настоящий бум экологичных машин в Беларуси может начаться уже в следующем году. А значит, самое время сверить часы.

На одной площадке форума представители ряда министерств, топливно-энергетических компаний.

Развитие электротранспорта

Консолидация важна. Совсем скоро в Беларуси запустят АЭС, и ее энергия в том числе будет направлена на развитие электротранспорта в Беларуси. Вектор перспективный. Ученые из Кембриджа подсчитали: к 2050 году ровно половина автомобилей в мире будет на электротяге. У нас тренд понимают и создают условия для развития отрасли.







Сегодня в Беларуси прорабатываются дополнительные меры для стимулирования покупок электрокаров. Одна из идей - дать возможность автовладельцам приобретать авто на электротяге со скидкой, но при соблюдении одного условия.

Впрочем, уже сейчас жители нашей страны стали активно пригонять электромобили из-за границы.

Все начинания и работа по электрическому транспорту находит поддержку на высшем уровне. Ведь это перспективно, актуально, инновационно! Ряд поручений президента позволил серьезно продвинуться и в собственных наработках, и в целом в этой сфере.

Мощности для развития электротранспорта в стране есть

По словам экспертов, запуск первого энергоблока БелАЭС совсем скоро позволит обеспечивать более 10 тысяч экологически чистых машин энергий. А значит запас мощности для развития электротранспорта в стране есть.



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