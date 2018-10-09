Открылся Белорусский энергетический и экологический форум

Его главная тема - внедрение новых технологий. На ярмарке инноваций представили 158 разработок. Среди них белорусские электровелосипеды и электросамокаты. Также гостей выставки знакомят с новыми технологиями в системе "умный дом". Еще до официального открытия форума эксперты обсудили Цели устойчивого развития Беларуси в сфере энергетики и экологии.