В Минске открылся "Кастрычніцкі эканамічны форум”

Традиция в осенние дни - открытый диалог о глобальной экономике и мировой торговле. В Минске стартовал “Кастрычніцкі эканамичны форум”. Участники (а это деловое сообщество, представители органов госуправления и мировые эксперты) отметили условия, которые созданы в Беларуси для эффективной работы экономики: это и стабильность налоговой системы, и разделение функций собственника и регулятора, и оптимизация системы госуправления. Вместе с тем задача номер один для каждого предприятия - это интеграция в глобальную торговлю. И здесь важно учитывать все плюсы, а также риски. Об этом и будут говорить два дня в Минске. Заявления из первых уст услышала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Такой представительный открытый диалог уже стал традиционным в Беларуси. Осенью чиновники, эксперты и бизнес говорят, cпорят и делятся своим видением дня сегодняшнего и перспективами на завтра. Глобальная или большая экономика - это эффективность госсектора, развитие малого бизнеса, торговля внутри и вне, а также то, как мы выглядим на фоне мировых стран, с которыми работаем или чьи рынки нам только интересны.

На этот раз тема “Кастрычніцкага эканамічнага форуму” в Минске звучит как Беларусь в дивном новом мире. С глазу на глаз откровенно о сделанном и о том, что еще нужно, говорят шестой раз.

Это особенно важно сегодня, когда торговые конфликты между США и Китаем и их основными партнерами могут в итоге сказаться на глобальной торговле подобно финансовому кризису 2008-го. Об этом говорили представители Всемирного банка, отмечая, что Беларуси с открытой экономикой нужно поддерживать экономическую стабильность и стимулировать экспорт.

Как раз на это Беларусь делает ставку. Уже в бюджете 2019 года подпитка из госказны сокращается на 10 %, и этот тренд будет продолжен. В целом предсказуемость госполитики - это лучший экономический курс для страны. Курс, определенный Всебелорусским народным собранием, остается неизменным.

С трибуны форума еще раз подчеркивается курс Беларуси на декриминализацию бизнеса. Государство не стремится карать любыми способами. Экономические методы сегодня более действенны, чем силовые.

Сегодня виден эффект от многих решений. Так, новые технологии - это новая экономика, где машины заменяют людей, но при этом создаются и новые предприятия. А для них уже нужны другие специалисты, с другими знаниями. Как ориентир - ПВТ. После подписанного Президентом Декрета № 8 IT-бум виден невооруженным глазом. Плюс 200 новых резидентов и рост экспорта почти наполовину за полгода.

В этом году Беларусь показывает хорошие темпы развития экономики и не снижает прогноз по ВВП ниже 3,5 % по году. На следующий анонсирует 4 %. При этом наравне с IT готова вкладываться и промышленность инновационная в копилку экспорта.

Пика нашей внешней торговли мы достигли 5 лет назад - в 2012-ом. После четыре года падали. И только в конце 2016 года благодаря восстановлению мировой экономики начали прирастать. В прошлом году плюс четверть, и в этом уже почти 20 %. Но пока до пика не хватает 30 миллиардов долларов.

Новые горизонты для больших продаж открывает рынок ВТО. Сегодня мы в процессе переговоров по вступлению. На форуме озвучили и возможную дату - 2020 год.