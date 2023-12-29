В Минске открылся "Першы нацыянальны гандлёвы дом". Лукашенко оценил новое место шопинга

"Выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому". Речь обо всем, что производится в стране. Президент сегодня посетил "Першы нацыянальны гандлёвы дом". Здесь собраны товары со всей Беларуси - без преувеличения. Каждая область привезла свое.

Президент посетил "Першы нацыянальны гандлёвы дом"

Здание рядом с микрорайоном Маяк на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского долго было недостроенным. Его начали возводить в 2009-м. В середине 22-го Президент поручил оперативно решить вопрос завершения строительства. По итогу долгострой превратился в многофункциональный комплекс. Торговый центр, где собраны самые популярные белорусские бренды со всей страны, и жилая часть, более 300 квартир в деловом центре города станут арендными. Эту практику - объединить все белорусские бренды под одной крышей в торговых центрах - Александр Лукашенко предложил организовывать и в российских городах.

"Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге - люди идут навстречу. Вывози свой товар и продавай. И люди на белорусское хорошо реагируют, - сказал Александр Лукашенко. - Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам. - Прим. ред.) и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки".

"Поэтому должен быть дом (торговый. - Прим. ред.). Губернаторы там сбросились, мы чем-то поможем. Простой, удобный дом. Построили - возите товар, продавайте", - добавил белорусский лидер.

Товары со всей Беларуси

Ассортимент: от продуктов до ювелирных изделий. Площадь торговых помещений - 21 тысяча квадратных метров. Многие из фирменных магазинов точно завоюют внимание минчан и гостей столицы. Это очень удобно - все, что производится в Беларуси, можно и увидеть, и потрогать, и попробовать в одном месте. Под Новый год, когда в торговых центрах не протолкнуться, просто подарок. Отдельное внимание фудкорту и рецепты от "Первого".

"Першы нацыянальны гандлёвы дом" открыт для посетителей

Что касается "Гандлёвага дома" он уже открыт для посетителей. Разочарованным не уйдет никто. Напоминаем адрес: проспект Независимости 134.

Мне очень нравится. Молодцы минчане, очень здорово сделали. И сегодня, придя в этот ТЦ, можно купить практически любой товар из любой сферы - как продовольственных, так и не продовольственных наших белорусских производителей. Тем более в Год качества, который в следующем году объявлен, здесь будет товарами насыщено самого лучшего качества отечественного производства. Кроме того, такие модели таких центров позволят нарастить долю продаж белорусских продуктов именно на внутреннем рынке Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси