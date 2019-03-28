В Минске открылся первый форум по инвестициям социального воздействия

Это одна из мер, которая поможет достижению Целей устойчивого развития. Задача организаторов - призвать белорусский бизнес вкладывать в проекты, которые приносят не только финансовые дивиденды, но и пользу для общества. Форум собрал более 300 участников, это чиновники, представители банков и зарубежные эксперты.



На площадке форума представлены сразу несколько социальных проектов - от трудоустройства людей с ограниченными возможностями до помощи в медицинской реабилитации.