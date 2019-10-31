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В Минске открывается "Кастрычнiцкi эканамiчны форум"

Новые возможности для белорусского экспорта и улучшение системы социальной защиты. Эти и многие другие темы обсудят на 7-м "Кастрычнiцкім эканамiчным форуме", он откроется через несколько часов. В центре внимания представителей делового сообщества, органов госуправления и мировых экспертов развитие белорусской экономики в условиях мирового рынка. На повестке дня также условия для ведения бизнеса в регионах и взаимодействие государства и частного сектора.

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