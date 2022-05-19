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В Минске подписаны договоры о сотрудничестве Беларуси и Нижегородской области
Торговый оборот Беларуси с Нижегородской областью может удвоиться. Об усиленной работе сторон в этом направлении заявил на заседании Совета делового сотрудничества нижегородский губернатор Глеб Никитин. По итогам встречи подписаны договоры о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, а также соглашение об установлении побратимских связей между Жабинковским районом и городским округом Перевозский. Взаимодействие российского региона с нашей страной может касаться инвестиций, товарного обмена и создания совместных предприятий.
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