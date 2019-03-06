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В Минске появился большой инновационный центр электроники
Радиотехнический кластер объединит в себе идеи, бизнес и технологии. Создание таких инфраструктурных проектов - часть Государственной программы инновационного развития страны до 2020 года. Мировой опыт показывает, что технологические хабы помогают ускорить процесс от идеи проекта до его реализации и вывода на рынок. И вот сегодня такой центр в области электроники появился и у нас. Поможет ли он нарастить экспорт высокотехнологичной продукции? Расскажет Антон Малюта.
Реконструкция этого здания по улице Куйбышева началась довольно давно. Для многих минчан оставалось загадкой, что же будет внутри. Ведь такой нестандартный фасад предполагает креативное наполнение. Так и получилось. "Горизонт" открыл здесь большой инновационный центр.
Символическое открытие - только начало амбициозного проекта столичного "Горизонта". 4 этажа нового здания еще заполнены не до конца. В ближайшее время сюда переедут лучшие специалисты со всех предприятий холдинга. Тысяча сотрудников будет трудиться в настоящем технологическом кластере.
Центр во всех смыслах инновационный. Это применительно даже к рабочим местам. Интерактивные доски-4К позволяют одновременно корректировать электрическую схему и моделировать внешний вид хай-тек-новинки, что существенно экономит время конструкторов. Инновации с акцентом на пользу для промышленности и экономики. Здесь конкретные проекты для потребительской электроники, авиатехники, навигации и видеонаблюдения. И, конечно, для сельского хозяйства, которое в IТ-стране по определению должно быть высокотехнологичным. Для спецтехники автоматизированные системы управления уже необходимость.
На высокотехнологичную продукцию сегодня приходится около трети всего экспорта.Нарастить его помогут новинки, созданные в этих стенах. Но на уровне идеиостанавливаться не собираются - впереди открытие второй части инновационногоцентра, где разместят экспериментальное производство. За рубежом наша инициативауже приглянулась: впереди совместные проекты с европейскими и японскимикомпаниями.
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