В Минске продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома

Передовые технологии и ноу-хау на благо экономики города. В столице продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома. Как сообщили в мэрии, заявки принимаются по 2 июля включительно. Заявителями могут быть как крупные высокотехнологичные предприятия, так и представители малого бизнеса. Одно из основных условий - создание продукции, которой нет в нашей стране и которую будут экспортировать. Это такие области, как микроэлектроника, биотехнологии, фармацевтика, информационные технологии.



Инновационный фонд Мингорисполкомадействует уже 7 лет. За это время финансовой поддержкой воспользовались более 50 организаций. Кстати, постоянный объем самого фонда - более 100 миллионов рублей.



