В Минске проходит белорусско-азербайджанский бизнес-форум. Узнали, какие совместные производства создадут страны

Ставка на кооперацию. Минск и Баку намерены создавать совместные производства. 7 июня в белорусской столице проходит бизнес-форум, на котором в деталях обсуждают перспективы сотрудничества деловых кругов. Так, наряду с тракторами в планах сборка в Азербайджане коммунальныхмашин и белорусскихлифтов. Стороны также хотят создать совместное производство лекарственных и ветеринарных препаратов, смешанных удобрений из азербайджанского азота и белорусского калия.