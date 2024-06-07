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В Минске проходит белорусско-азербайджанский бизнес-форум. Узнали, какие совместные производства создадут страны

Ставка на кооперацию. Минск и Баку намерены создавать совместные производства. 7 июня в белорусской столице проходит бизнес-форум, на котором в деталях обсуждают перспективы сотрудничества деловых кругов. Так, наряду с тракторами в планах сборка в Азербайджане коммунальныхмашин и белорусскихлифтов. Стороны также хотят создать совместное производство лекарственных и ветеринарных препаратов, смешанных удобрений из азербайджанского азота и белорусского калия.

На бизнес-площадке работает съемочная группа АТН. О чем стороны договорились сегодня, рассказала Вероника Бута (подробности в видео).

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