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В Минске проходит Белорусско-польский бизнес-форум
В Беларуси с рабочим визитом находится парламентская делегация Польши. Гости принимают участие в двустороннем форуме "Добрососедство-2019". Первые мероприятия прошли вчера в Гродно, а сегодня о наращивании торгово-экономического сотрудничества говорят в Минске. Из Национальной библиотеки - наш корреспондент Антон Малюта.
Совместные проекты сегодня обсуждают более пятисот бизнесменов из двух стран. Причем большинство представляют малый и средний бизнес. Такие небольшие предприятия выгодны с точки зрения поставок нашей продукции. Причем не только в Польшу, но и на весь рынок ЕС.
В минувшем году товарооборот с Польшей превысил два с половиной миллиарда долларов. Это лучший показатель за 8 лет. И впервые мы продавали больше, чем покупали. Сохранить положительное сальдо для нас сегодня - выполнимая задача.
Главная цель форума - запуск новых совместных проектов. Для удобства участники работают по трем секциям, впервые среди них "Информационные технологии". К слову, кооперация в сфере ІТ - инициатива польской стороны.
Официальная часть форума в эти минуты подходит к концу, дальше - время неформальных переговоров. О конкретных контрактах узнаем чуть позже, в ближайшее время организаторы обещали поделиться информацией, насколько результативным было "Добрососедство" в этом году.
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