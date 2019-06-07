В Минске проходит Белорусско-польский бизнес-форум

В Беларуси с рабочим визитом находится парламентская делегация Польши. Гости принимают участие в двустороннем форуме "Добрососедство-2019". Первые мероприятия прошли вчера в Гродно, а сегодня о наращивании торгово-экономического сотрудничества говорят в Минске. Из Национальной библиотеки - наш корреспондент Антон Малюта.



Совместные проекты сегодня обсуждают более пятисот бизнесменов из двух стран. Причем большинство представляют малый и средний бизнес. Такие небольшие предприятия выгодны с точки зрения поставок нашей продукции. Причем не только в Польшу, но и на весь рынок ЕС.



В минувшем году товарооборот с Польшей превысил два с половиной миллиарда долларов. Это лучший показатель за 8 лет. И впервые мы продавали больше, чем покупали. Сохранить положительное сальдо для нас сегодня - выполнимая задача.







Главная цель форума - запуск новых совместных проектов. Для удобства участники работают по трем секциям, впервые среди них "Информационные технологии". К слову, кооперация в сфере ІТ - инициатива польской стороны.



Официальная часть форума в эти минуты подходит к концу, дальше - время неформальных переговоров. О конкретных контрактах узнаем чуть позже, в ближайшее время организаторы обещали поделиться информацией, насколько результативным было "Добрососедство" в этом году.



