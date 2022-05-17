В Минске проходит деловой форум Международной ассоциации бирж стран СНГ

Белорусская товарная биржа на сегодняшний день прорабатывает вопрос и технически пытается решить проблему допуска к себе на такую электронную торговую площадку. В частности, мы говорим о площадке импортозамещения для физических лиц - не только для индивидуальных предпринимателей, компаний, но и физических лиц, для того чтобы сделать максимально широкимспектр реализации товаров и предложений на этой площадке. Для БУТБ минувший год сложился успешно - приросли на 80 %. Несмотря на такую высокую базу, первый квартал этого года тоже показывает плюс. В первую очередь за счет продаж на биржевой площадке металлоконструкций и сельхозпродукции.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи