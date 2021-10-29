В Минске проходит международная специализированная выставка "Деревообработка-2021"

В Минске в эти дни проходит международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2021".



Экспоненты этого сезона - компании из Беларуси, Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Швеции и других стран. В рамках выставки и большая деловая программа: конференции, презентации и круглые столы.