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В Минске проходит международная специализированная выставка "Деревообработка-2021"

В Минске в эти дни проходит международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2021".

Экспоненты этого сезона - компании из Беларуси, Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Швеции и других стран. В рамках выставки и большая деловая программа: конференции, презентации и круглые столы.

Основные темы - это производство, реализация и экспорт древесного топлива, обеспечение лесопродукцией внутреннего рынка, а также поставка пиломатериалов в строительные торговые сети. О самом актуальном наш корреспондент Алина Лаппо (видео).


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