В Минске прошел V Белорусско-французский бизнес-форум. Соглашение о сотрудничестве подписали Национальный центр маркетинга и Ассоциация предпринимателей Франции. В последнее время отмечается рост нашего экспорта в Пятую республику. Французам интересны прежде всего наши мебель и одежда. Теперь будем сотрудничать и в строительной сфере. Плюс ко всему партнеров на форуме нашли один из белорусских вузов и Национальная школа красоты. Подписанные соглашения позволят также увеличить инвестиции в белорусские фирмы и предприятия.