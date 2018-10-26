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В Минске прошел V Белорусско-французский бизнес-форум

В Минске прошел V Белорусско-французский бизнес-форум. Соглашение о сотрудничестве подписали Национальный центр маркетинга и Ассоциация предпринимателей Франции. В последнее время отмечается рост нашего экспорта в Пятую республику. Французам интересны прежде всего наши мебель и одежда. Теперь будем сотрудничать и в строительной сфере. Плюс ко всему партнеров на форуме нашли один из белорусских вузов и Национальная школа красоты. Подписанные соглашения позволят также увеличить инвестиции в белорусские фирмы и предприятия. 

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