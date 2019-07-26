В Минске прошло заседание общественной приемной Евразийской экономической комиссии

О конкуренции, честных правилах игры и ответственности за нарушения для субъектов хозяйствования на рынке ЕАЭС говорили сегодня в Минске на заседании общественной приемной Евразийской экономической комиссии. Разговор напрямую с бизнесом. В нем приняли участие более 40-ка крупнейших белорусских предприятий-экспортеров, представители концернов, ассоциаций и бизнес-союзов. С каждым годом в нашем антимонопольном ведомстве и Евразийской комиссии рассматривается все больше дел по вопросам конкуренции. Сейчас в поле зрения три десятка заявлений. Какие вопросы волнуют деловое сообщество, узнала Светлана Лукьянюк.



Это уже второе заседание общественной приемной Евразийской экономической комиссии в Минске.

Площадка, где встречается бизнес и госорганы, чтобы поговорить о новых правилах игры на рынке ЕАЭС, которые периодически меняются. А также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются белорусские предприятия и предприятия всех стран "пятерки". Для Беларуси эта огромная территория очень важна, потому что идут большие объемы нашего экспорта. И порой искусственные барьеры, с которыми сталкиваются наши предприятия, очень больно бьют по их кошелькам.



Поэтому ликбез законодательства ЕЭАС, а также четкая схема, как и куда обращаться субъектам хозяйствования, если права нарушены, просто необходимы. Как раз эта одна из миссий общественной приемной блока конкуренции и антимонопольного регулирования. В прошлом году прошла во всех странах "пятерки", участие приняли более 200 компаний.





На этот раз говорили об искусственных барьерах

На этот раз говорили об искусственных барьерах, взять хотя бы молочные и мясные запреты поставок на российский рынок, и сговорах на торгах госзакупок, с которыми сталкиваются, в том числе, и наши предприятия.



С каждым годам ЕЭК рассматривает все больше дел - по вопросам конкуренции. В прошлом году 11 затрагивали интересы именно белорусских субъектов хозяйствования. Сейчас 28 заявлений от компаний всех стран ЕАЭС. По некоторым начаты расследования. Другим выносят предупреждение. Если нарушения не устраняются - компании штрафуют. В итоге не только материальные потери, но страдает и имидж.





ЕАЭС без барьеров, изъятий и ограничений в торговле. Такова основная позиция Беларуси в этой организации. Общий рынок объединяет более 180-ти миллионов потребителей. В прошлом году объем взаимной торговли вырос почти на 10 %. Это около 60-ти миллиардов долларов. Но для стабильности, отсутствия дефицита товаров и сдерживания цен нужна конкуренция, снятие препятствий и доступ на рынок. Сложности возникают и у малого бизнеса, и у крупных компаний.