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В Минске расширен перечень объектов для безвозмездного пользования под создание рабочих мест

Плюс три десятка помещений для малого и среднего бизнеса. В Минске расширен перечень объектов для безвозмездного пользования под создание рабочих мест. Отметим, за последние два года в поддержку наших бизнесменов Мингорисполкомом в безвозмездное пользование было предложено свыше 250 объектов. Чаще всего в них размещаются творческие и ювелирные мастерские, парикмахерские, физкультурно-оздоровительные центры и офисы.

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