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В Минске растет предпринимательская инициатива

Минск - город предпринимательских инициатив. Субъектов малого и среднего бизнеса в белорусской столице стало больше на 2,8 тыс.

Почти треть всех занятых в этой сфере по стране имеют минскую прописку. Порядка половины столичного бизнеса сосредоточено в торговле и общественном питании, почти 10 % - в промышленной индустрии и около 8 % - в строительстве. Масштабировать частный бизнес и создать конкурентные условия призван соответствующий законопроект. Документ уже принят парламентариями в первом чтении.

На этапе подготовки к первому чтению и в рамках подготовки ко второму чтению по инициативе парламентариев была проведена серия встреч - круглых столов, диалоговых площадок - с участием представителей бизнеса. Законопроект обсуждался, высказывались предложения со стороны делового сообщества. Часть из этих предложений нашла свое отражение в ныне существующей редакции законопроекта в рамках ее подготовки ко второму чтению.
Ирина Бабаченок, замдиректора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси

Малый и средний бизнес столицы сегодня занимает верхнюю строчку в рейтинге регионов по развитию предпринимательства. Этот сегмент формирует более трети экспортной выручки от продажи товаров.

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