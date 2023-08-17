В Минске растет предпринимательская инициатива

На этапе подготовки к первому чтению и в рамках подготовки ко второму чтению по инициативе парламентариев была проведена серия встреч - круглых столов, диалоговых площадок - с участием представителей бизнеса. Законопроект обсуждался, высказывались предложения со стороны делового сообщества. Часть из этих предложений нашла свое отражение в ныне существующей редакции законопроекта в рамках ее подготовки ко второму чтению.

Ирина Бабаченок, замдиректора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси