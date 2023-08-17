3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске растет предпринимательская инициатива
Минск - город предпринимательских инициатив. Субъектов малого и среднего бизнеса в белорусской столице стало больше на 2,8 тыс.
Почти треть всех занятых в этой сфере по стране имеют минскую прописку. Порядка половины столичного бизнеса сосредоточено в торговле и общественном питании, почти 10 % - в промышленной индустрии и около 8 % - в строительстве. Масштабировать частный бизнес и создать конкурентные условия призван соответствующий законопроект. Документ уже принят парламентариями в первом чтении.
На этапе подготовки к первому чтению и в рамках подготовки ко второму чтению по инициативе парламентариев была проведена серия встреч - круглых столов, диалоговых площадок - с участием представителей бизнеса. Законопроект обсуждался, высказывались предложения со стороны делового сообщества. Часть из этих предложений нашла свое отражение в ныне существующей редакции законопроекта в рамках ее подготовки ко второму чтению.
Малый и средний бизнес столицы сегодня занимает верхнюю строчку в рейтинге регионов по развитию предпринимательства. Этот сегмент формирует более трети экспортной выручки от продажи товаров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Оппозиция в Абхазии направилась к зданию администрации президента страны
Протестующие в Абхазии смогли прорваться на территорию парламента
В Абхазии оппозиция потребовала снять вопрос о ратификации соглашения с Россией
Министр МВД и глава службы госбезопасности Абхазии вышли к митингующим для переговоров
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября