В Минске сегодня проходит IX Международный форум предпринимательства

Здесь уже опытные игроки консультируют начинающий бизнес, международные эксперты выступают с мастер-классами, а представители власти и частного сектора обсуждают, как улучшить механизм поддержки предпринимателей. Кроме того, форум - эффективная площадка, чтобы привлечь инвесторов. На импровизированной аллее свои проекты представляют больше десятка стартапов. Практически все, конечно, представляют IT-cферу. Курса на коммерциализацию разработок придерживаются и участники конкурса инновационных проектов, который проводит Госкомитет по науке и технологиям.



Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства продлятся еще несколько дней. Среди них награждение лучших предпринимателей и вручение премии "Ментор года". Впервые церемония пройдет не в Минске, а в Бресте.



