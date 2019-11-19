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В Минске сегодня проходит IX Международный форум предпринимательства
Здесь уже опытные игроки консультируют начинающий бизнес, международные эксперты выступают с мастер-классами, а представители власти и частного сектора обсуждают, как улучшить механизм поддержки предпринимателей. Кроме того, форум - эффективная площадка, чтобы привлечь инвесторов. На импровизированной аллее свои проекты представляют больше десятка стартапов. Практически все, конечно, представляют IT-cферу. Курса на коммерциализацию разработок придерживаются и участники конкурса инновационных проектов, который проводит Госкомитет по науке и технологиям.
Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства продлятся еще несколько дней. Среди них награждение лучших предпринимателей и вручение премии "Ментор года". Впервые церемония пройдет не в Минске, а в Бресте.
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