В Минске проходит встреча с представителями деловых кругов Сербии

Прибыли около 80 бизнесменов. Возглавляет делегацию госсекретарь Министерства экономики Драган Стеванович. Переговоры руководителей отраслевых министерств - по перспективным совместным проектам. Среди них строительство и производство стройматериалов, автомобилестроение, коммунальное хозяйство, химическая промышленность и фармацевтика. Сегодняшние переговоры бизнеса проходят в преддверии заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Сербии. Она запланирована на завтра.

