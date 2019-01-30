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В Минске проходит встреча с представителями деловых кругов Сербии

Прибыли около 80 бизнесменов. Возглавляет делегацию госсекретарь Министерства экономики Драган Стеванович. Переговоры руководителей отраслевых министерств - по перспективным совместным проектам. Среди них строительство и производство стройматериалов, автомобилестроение, коммунальное хозяйство, химическая промышленность и фармацевтика. Сегодняшние переговоры бизнеса проходят в преддверии заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Сербии. Она запланирована на завтра.

А туристический потенциал Беларуси и Сербии уже презентовали в Минске.

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