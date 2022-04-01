Особая дата для наших государств - завтра День единения народов Беларуси и России. В Минске состоялся экспертно-медийный форум Союзного государства. Важно сверить позиции и определить, что предстоит сделать для успешной реализации 28 союзных программ. Направлены они на повышение благосостояния белорусов и россиян. Простые граждане не должны на себе почувствовать санкционное давление. И сейчас наши страны в ожидании IX Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в июне в Гродно.

