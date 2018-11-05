В Минске стартует "Кастрычніцкі эканамічны форум"

В центре обсуждения - проблемы доверия и кризиса институтов в глобальной экономике, а также развитие Беларуси в этих условиях. Участники выскажутся о политике реформ и о том, какой должна быть современная IT-страна. Как ожидается, с докладами на эти темы выступят представители ВТО, Всемирного банка, МВФ, белорусского представительства ЕС и других организаций.