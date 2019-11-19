Сегодня второй день Всемирной недели предпринимательства, она открылась накануне вечером. Ключевое событие - Международный форум предпринимательства - начнется через несколько часов. Он объединит начинающих и уже опытных бизнесменов, представителей власти и международных экспертов. Проведение Недели в Беларуси традиционно поддерживает Белагропромбанк. Сегодня здесь работают над созданием целостной экосистемы для предпринимателей. В Минске и регионах создадут центры притяжения, которые обеспечат все условия для развития деловой инициативы. До конца этого года в стране откроются три таких объекта, а к концу следующего центры появятся в каждой области.



Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства будут проходить еще в течение четырех дней. Среди них премии "Ментор года" и "Предприниматель года".



