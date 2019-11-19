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В Минске стартует Международный форум предпринимательства
Ключевое событие Всемирной недели предпринимательства. Уже через несколько часов в Минске стартует международный форум, который объединит начинающих и опытных бизнесменов, представителей власти и международных экспертов. В центре внимания - поддержка частного сектора, в том числе финансовая. В Беларуси планируют модернизовать этот механизм и усовершенствовать работу бизнес-инкубаторов. К слову, критерии отнесения бизнеса к малому или среднему также пересмотрят.
По словам Дмитрия Крутого, структура белорусской экономики сегодня постепенно меняется. Например, в сегменте промышленности работает уже 25 % частных компаний. За последние 13 лет их доля увеличилась почти втрое.
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