В Минске стартует продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо-2021"

"Продэкспо-2021" стартует уже сегодня. Это крупнейшая в Беларуси продовольственная выставка-ярмарка. За 27 лет работы она стала одним из главных событий в деловом календаре предприятий-производителей, поставщиков и ритейлеров.



В рамках 20 тематических салонов пройдет демонстрация широкого ассортимента продовольствия: от повседневных продуктов до изысканных деликатесов. В списке участников - около сотни производителей.