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В Минске стартует продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо-2021"
"Продэкспо-2021" стартует уже сегодня. Это крупнейшая в Беларуси продовольственная выставка-ярмарка. За 27 лет работы она стала одним из главных событий в деловом календаре предприятий-производителей, поставщиков и ритейлеров.
В рамках 20 тематических салонов пройдет демонстрация широкого ассортимента продовольствия: от повседневных продуктов до изысканных деликатесов. В списке участников - около сотни производителей.
В "Продэкспо-2021" примут участие также иностранные делегации, прежде всего из регионов России. Выставка-ярмарка продлится до пятницы.
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