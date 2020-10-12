В Минске строят 145 жилых домов

В Минске возводят 145 жилых домов общей площадью более полутора миллионов квадратных метров. Наиболее масштабное строительство в Октябрьском районе - свыше 40 % от общего объема. С начала года в столице в эксплуатацию ввели более 30 новостроек. Самые активные работы сейчас идут в микрорайонах Лошица и Чижовка, на территории бывшего аэропорта, а также территории в границах улиц Шаранговича — Горецкого, Шишкина — Кулешова. Кроме того, более 2 тысяч квартир для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, возведут в Смолевичах. В одном из кварталов города-спутника построят 19 жилых домов.