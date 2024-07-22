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В Минске трехкомнатные квартиры подорожали на 7 %
Во втором квартале 2024года цены на квартиры в Минске продолжили расти, на первичном рынке особенно заметно подорожали трехкомнатные- на 7%, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по имуществу.
Это связано с тем, что 40% сделок было совершено в малоэтажном жилом комплексе на ул.С.Есенина, где цены на такие квартиры были выше среднего уровня рынка. Стоимость однокомнатных квартир выросла на 3%, а двухкомнатных- на 5%.
По данным Госкомимущества, доля сделок на первичном рынке составила 11%, что соответствует предыдущим показателям. Средние цены на вторичном рынке увеличились, превысив 1600долларов за кв.м для однокомнатных квартир. Фрунзенский и Октябрьский районы остаются самыми популярными для покупок, а в Первомайском отмечен значительный рост сделок.
"Самая дорогая по общей цене сделка в Минске во втором квартале 2024года была совершена с пятикомнатной квартирой площадью 176,7кв.м, расположенной на ул.Захарова. Цена квартиры в доме 2016года постройки эквивалентна 518тыс. долларов. Самая дорогая по цене квадратного метра сделка второй квартал подряд фиксируется на ул.Ратомской. Квадратный метр в однокомнатной квартире площадью 50,4кв.м обошелся покупателю в 3770долларов в эквиваленте",- сообщают в Госкомимуществе.
Рост спроса на квартиры поддерживается жилищными кредитами и увеличением доходов населения. Прогнозы развития экономики Беларуси также способствуют устойчивости цен на жилье. Госкомимущество не предполагает снижения цен в ближайшее время.
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