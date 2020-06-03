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В Минске вдвое снизят аренду за землю и некоторые налоги для бизнеса
Минск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.
Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное плечо во IIи IIIкварталах. Это:
- транспортные организации, но не такси,
- почта,
- турфирмы,
- выставочные комплексы,
- гостиницы, базы отдыха и хостелы.
- мастерскиеи химчистки.
Такие шаги мэрия делает, чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат, ведь выручка у многих сейчас упала.По итогам четырех месяцев года с хорошей прибылью в столице сработали IT-сектор,строительство и промышленность.
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