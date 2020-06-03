В Минске вдвое снизят аренду за землю и некоторые налоги для бизнеса

Минск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.



Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное плечо во IIи IIIкварталах. Это:

