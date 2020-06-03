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В Минске вдвое снизят аренду за землю и некоторые налоги для бизнеса

Минск готов поддержать бизнес снижением налогов и аренды за землю. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал глава Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Столичные власти утвердили список тех отраслей, которые могут рассчитывать на государственное плечо во IIи IIIкварталах. Это:

  • транспортные организации, но не такси,
  • почта,
  • турфирмы,
  • выставочные комплексы,
  • гостиницы, базы отдыха и хостелы.
  • мастерскиеи химчистки.

Такие шаги мэрия делает, чтобы сохранить рабочие места и уровень зарплат, ведь выручка у многих сейчас упала.По итогам четырех месяцев года с хорошей прибылью в столице сработали IT-сектор,строительство и промышленность.

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