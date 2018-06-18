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В Минске вручили Премию СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

В Минске вручили Премию СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 14 предприятиям. От Беларуси удостоены "Моготекс", также Гродненский государственный медуниверситет. Отмечено, что как всегда на высоте и производство продуктов питания в Беларуси - премию качества получил Гродненский мясокомбинат. Дипломантом признан Национальный аэропорт Минск за рост качества сервиса. Среди победителей также предприятия и организации из Азербайджана, Казахстана и России.

Финалистам вручены дипломы и призы, а также разрешено использовать эмблемы премии СНГ в течение трех лет.

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Также стало известно, что в посольстве Украины в Беларуси появится дипломат, ответственный за контакты с Исполкомом СНГ. Об этом сообщили в ноте. При этом официальных документов о выходе Украины из СНГ в Исполкоме пока не получали, сообщил Сергей Лебедев.

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