В Минске заметно выросло число плательщиков налога на профессиональный доход

В Минске за год более чем втрое выросло количество плательщиков налога на профдоход, рассказали в МНС.В апреле прошлого года цифра была порядка 11 тыс., на сегодня такой налоговый режим выбрали около 36 тыс. минчан.

Налог на профессиональный доход был введен в Беларуси в прошлом году. Ранее те, кто предпочитал зарабатывать самостоятельно, могли уплачивать единый или ремесленный сбор.