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В Минске завершился белорусско-суданский бизнес-форум
Сегодня в "Президент-Отеле" продолжили разговор о том, чем заполнить корзину с продуктами, как нередко называют Судан. Менее часа назад там завершился белорусско-суданский бизнес-форум. Восточноафриканскую страну представили 10 предприятий. И на каждом заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью сразу по нескольким направлениям. Это и сельское хозяйство, и продовольствие, и информационные технологии, и проекты в сфере горнодобывающей промышленности и строительства.
Хуссейн Юсуф Хусейн, представитель Федерального союза бизнеса Судана: "Беларусь для всех очень развита по своим технологиям, по сельскохозяйственному оборудованию и по многим другим направлениям. Мы сейчас работаем над бартерами, потому что не только важно, что можно взять из Беларуси в Судан, но и Судан - очень большая страна, в которой много товаров и продуктов, которые мы можем поставлять в Беларусь. Например, у нас есть суданские розы, каркаде, арахис суданский, овощи - то, что в Беларуси не растет. Мы можем обмениваться. Если мы получим технику, которая поможет улучшить урожайность, то сможем увеличить экспорт".
В Минск суданские бизнесмены приехали впервые, поэтому эта встреча стала во многом площадкой для обмена деловыми контактами.
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