ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Минской области чествуют первых молодых водителей-трехтысячников

В Минской области уже чествуют первых молодых водителей-трехтысячников. В лидерах по стране работник хозяйства "Кухчицы" Клецкого района Андрей Алексейчик. За высокие темпы работ его поощрило руководство и подарило новый кондиционер в кабину рабочего автомобиля.

Темпы уборки аграрии наращивают с каждым днем. За пожарной безопасностью жатвы следят подразделения МЧС. В полях проводят рейды и осматривают спецтехнику. Герметичность всех систем и наличие огнетушителей на борту - обязательное условие безопасной работы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все