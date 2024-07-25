В Минской области чествуют первых молодых водителей-трехтысячников

В Минской области уже чествуют первых молодых водителей-трехтысячников. В лидерах по стране работник хозяйства "Кухчицы" Клецкого района Андрей Алексейчик. За высокие темпы работ его поощрило руководство и подарило новый кондиционер в кабину рабочего автомобиля.