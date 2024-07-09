В Минской области хлеборобы намолотили свыше 160 тыс. тонн озимого ячменя

В хозяйствах Минской области хлеборобы сейчас убирают озимый ячмень. Всего более 60 тыс. га. Намолотили свыше 160 тыс. золотых тонн. Остается всего треть площадей.

Тем временем южные районы уже завершают уборку этой культуры. В хозяйстве "Кухчицы", например, обмолотили почти 800 га. Средняя урожайность озимого ячменя превысила 70 ц/га. Определились и первые водители-тысячники на отвозке зерна.