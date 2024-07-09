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В Минской области хлеборобы намолотили свыше 160 тыс. тонн озимого ячменя
В хозяйствах Минской области хлеборобы сейчас убирают озимый ячмень. Всего более 60 тыс. га. Намолотили свыше 160 тыс. золотых тонн. Остается всего треть площадей.
Тем временем южные районы уже завершают уборку этой культуры. В хозяйстве "Кухчицы", например, обмолотили почти 800 га. Средняя урожайность озимого ячменя превысила 70 ц/га. Определились и первые водители-тысячники на отвозке зерна.
Сейчас в хозяйстве Клецкого района 14 комбайнов. Провели также пробный обмолот озимого рапса - культура еще доспевает. Всего же в Минской области масляное семя убирают уже 12 районов. Урожайность выше, чем в прошлом году - почти 25 ц/га.
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