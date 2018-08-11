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В Минской области на сегодняшний день убрано 85% площадей зерновых и зернобобовых
И вслед за первыми трехтысячниками в Витебской и Могилевской областях, которых чествовали накануне, планку в 3 тысячи тонн зерна преодолели сразу 2 комбайнера из Минской области. Это Виктор Стельмах и Михаил Саладуха. Оба работают на комбинате "Ждановичи". Лидеры уборочной кампании получили от Минского облисполкома благодарность и ценные подарки. Отметим, эти экипажи не в первый раз становятся передовиками. Впрочем, сами рекордсмены признаются, что главное в их работе не цифры, а совместные силы на уборке урожая.
В Минской области на сегодняшний день убрано 85% площадей зерновых и зернобобовых. С учетом погоды и урожайности недобор зерновых тут планируется компенсировать от уборки кукурузы. Несмотря на не самую высокую урожайность - 28,3 центнера с гектара, аграрии области уже в скором времени смогут выполнить госзаказ.
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