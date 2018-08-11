В Минской области на сегодняшний день убрано 85% площадей зерновых и зернобобовых

И вслед за первыми трехтысячниками в Витебской и Могилевской областях, которых чествовали накануне, планку в 3 тысячи тонн зерна преодолели сразу 2 комбайнера из Минской области. Это Виктор Стельмах и Михаил Саладуха. Оба работают на комбинате "Ждановичи". Лидеры уборочной кампании получили от Минского облисполкома благодарность и ценные подарки. Отметим, эти экипажи не в первый раз становятся передовиками. Впрочем, сами рекордсмены признаются, что главное в их работе не цифры, а совместные силы на уборке урожая.