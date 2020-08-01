Щедрый каравай с каждым днем прибавляет в весе. Только в Минской области намолочено почти 580 тысяч тонн зерна. Обработана уже четверть полей. По урожайности лидирует юг региона. Например, в Узденском фермерском хозяйстве "Олимп-Агро" пшеницы планируют собрать 70 центнеров с гектара. С уборкой решили пару дней переждать, пока колосья довольно влажные. Фермеры убирают и овощи. В этом году хороший урожай зеленого лука и капусты.



