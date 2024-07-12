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В Минской области намолотили около 250 тыс. тонн озимого ячменя

Порядка 250 тыс. тонн зерна находится сейчас в каравае Минской области. Это намолот озимого ячменя, урожайность которого составляет выше 40 ц/га, а в Несвиже - все 70. Также среди лидеров - Дзержинский и Минский районы. Культура раннего созревания с большим потенциалом - к уровню 2022 года посевы увеличили в три раза, а это 60 тыс. га. На очереди у хлеборобов стоит тритикале, пшеница и рожь. Сейчас убрали 15 % колосистых площадей.

Мы взяли курс на увеличение в озимых - это клевер. На сегодняшний день он составляет почти 80 %. Эту цифру хотим увеличить в 2024 году. Для этого предпринимаются определенные меры - покупается новая техника, прорабатываются все вопросы, и в 2024 году мы начнем озимый сев раньше, чем в 2023 году. Для этого тоже уже все необходимые мероприятия выполнены.
Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома

Всего в поля Центрального региона выйдут свыше 1,6 тыс. комбайнов, в том числе и новые. Техника работает и в масличных просторах. Уборку рапса в Центральном регионе планируют завершить за 7-10 дней. В Любанском районе освоили уже больше половины посевов. Средняя урожайность составляет около 25 ц/га.

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