В Минской области намолотили около 250 тыс. тонн озимого ячменя

Мы взяли курс на увеличение в озимых - это клевер. На сегодняшний день он составляет почти 80 %. Эту цифру хотим увеличить в 2024 году. Для этого предпринимаются определенные меры - покупается новая техника, прорабатываются все вопросы, и в 2024 году мы начнем озимый сев раньше, чем в 2023 году. Для этого тоже уже все необходимые мероприятия выполнены.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома