В Минской области обработано более 38 % площадей

Южные хозяйства региона лидеры как по намолоту, так и по урожайности. Например, в хозяйстве "Новая жизнь" Несвижского района убирают почти 80 центнеров с гектара. Свою лепту вносят и семейные экипажи. Виктор Карачун и его сын намолотили свою первую тысячу. И сегодня работают с большим энтузиазмом - темп не сбавляют. Тем временем поля, на которых еще вчера активно велась жатва, сегодня очищают от соломы - готовят почву к севу нового урожая. В самом разгаре и заготовка зеленых кормов. Некоторые хозяйства в скором времени начнут третий укос трав.