3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минской области обработано свыше 73 % хлебных полей
Более миллиона 441 тысячи тонн зерна на счету хлеборобов Минской области. На сегодня обработано свыше 73 % хлебных полей. Самый большой каравай в Несвижском районе - там намолочено более 135 тысяч тонн зерна. Далее идет Копыльский. Здесь аграрии убрали 122 тысячи тонн. Не намного отстает Слуцкий район. Здесь собрали свыше 111 тысяч тонн зерна.
Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 66 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров также Дзержинский район. Там зерновые дают по 54 центнера с гектара. В общей сложности средняя урожайность по области - 40 центнеров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва